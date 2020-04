Acciones preventivas en Casa de Abuelos de Melena del Sur

Mayabeque, Cuba: Sandra Gutiérrez Montero, presidenta del Consejo de Abuelos de la institución de salud Máximo Zertucha, de Melena del Sur, se ha vuelto por estos días colaboradora asidua de la radio.

Ya resulta habitual su llamada diaria para comunicar cuanta acción en beneficio de la protección de sus compañeros, a los que representa, se emprende sistemáticamente por las autoridades del municipio a tono con la situación en el país en relación con el avance de la mayor pandemia que ha conocido la humanidad, la Covid-19.

Hoy al llamar no me encontró en casa pero en la contestadora dejó su mensaje:

Periodista quiero hacer extensivo desde la programación de Radio Mayabeque nuestro agradecimiento a los desvelos de las autoridades de salud del territorio, a nuestro trabajador social Osmar George Ojeda Disotuar y al administrador Humberto Piloto por sus atenciones y su cariño, por todo eso nos sentimos como en casa.

Ah… y no deje de decir que el aplauso que cada cubano le regala a los médicos y enfermeras que están salvando vidas dentro y fuera de Cuba, nosotros se los enviamos cada mañana en nuestro matutino especial dedicado a ellos, los que cambian el curso de una historia de muerte que va tejiendo el coronavirus en otros lugares del mundo, ensañándose particularmente en este grupo tan vulnerable, pero que en Cuba es privilegiado con un cuidado esmerado y amoroso.

Sandra, como otros vive sola, por lo que la Casa de Abuelos, la convivencia en la institución y las atenciones que allí recibe forman parte de lo más importante de su vida, por ello se le ve diligente alegre al tanto de los más mínimos detalles, que usen el nasobuco, que se laven las manos, que no se sienten tan cercanos uno de otros.

En mi última visita a la institución, la entusiasta presidenta del Consejo de Abuelos, bailadora empedernida, de risa sonora y fácil, me comunicó con tristeza la postergación del cumpleaños colectivo del mes de marzo , - Teníamos una sorpresa preciosa... ¡Una centenaria ¡… me dice en la complicidad del susurro, pero no importa… agrega sonriente …siempre que llueve escampa … ya lo celebraremos cuando se vayan las nubes negras …y vuelva a salir el sol y por supuesto usted está invitada … (BSH)