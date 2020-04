Alberto Reyes en el primer pelotón de tanquistas

“En Girón, confirmamos nuestro carácter revolucionario”, así dijo Alberto Reyes, quien estaba en el primer pelotón de tanquistas que llego a Bahía de Cochinos.

“Era joven, pero no tenía miedo, cuando se trata de defender la Patria y los valores con los cual nací, el temor no estaba por todo aquello, pero debo afirmar, que sentía cierta presión y era porque no quería fallarle a Fidel, ni a la Revolución”, comentó.

Más de 300 jóvenes, de la antigua provincia La Habana, (hoy Mayabeque y Artemisa) fueron partícipe de los combates. Allí cayeron muchos, amigos, hermanos, pero lo que el melenero Alberto no olvida, es que hicieron morder el polvo a los imperialistas en 72 horas, una prueba donde el batallón de tanque, al cual pertenecía, sacó sobresaliente, a pesar de su nula experiencia, pues se habían graduado hace poco.

Girón demostró una vez más el carácter irrefutable de los jóvenes, tras el llamado del Comandante en Jefe, y los yanquis, recibieron la primera derrota en América Latina, un suceso que no pueden olvidar.

Bahía de Cochinos y el ejército cubano, escribió una epopeya para la historia; sangre y tierra forman parte de ella, pero también convicción, respeto y derecho; derecho a ser libres, socialistas y soberanos. (LHS)