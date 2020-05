Desarrollan acciones ante la cercanía del Día Mundial del Medio Ambiente

Mayabeque, Cuba: La Dirección Provincial de Ciencia, tecnología y medio ambiente de esta provincia convoca a cuidar el entorno desde casa, y proteger los ecosistemas como una de las acciones para preservar la vida en tiempos de pandemia.

La responsabilidad es de todos para evitar la propagación de la contaminación ambiental al liberar sustancias que tengan efectos negativos para la salud del hombre, así como la deforestación, o la perdida de la biodiversidad.

Ante estos problemas se impone el respeto a la naturaleza, la necesidad de proteger el medio en que vivimos, los animales, plantas y todo aquello que hace posible la vida en el planeta, al tiempo que es necesario adoptar medidas para no dañarla.

Durante la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, el CITMA en Mayabeque exhorta a inundar las redes sociales de dibujos, carteles pinturas, fotografías, canciones, poemas, relatos y otros textos o iniciativas que lleven implícito un mensaje sobre la importancia que tiene el entorno para la vida de las personas.

A propósito, la directora de esta sección en la provincia, Terina García Davis, explico a la prensa que todas las familias deben involucrarse en las acciones de prevención o cuidados desde cada uno de los hogares pues el nuevo coronavirus nos hacer repensar la manera en que vivimos y cambiar la actitud hacia el mundo y hacia nosotros mismos.

Por ejemplo, deben evitar la contaminación o el excesivo gasto energético, y respetar la relación entre naturaleza y comunidad teniendo en cuenta la conciencia ecológica.

En tiempos amenazados por la COVID 19 no se puede poner en juego la vida de millones de especies, incluida la nuestra. Es una cuestión de supervivencia y por tanto desde casa también se puede ayudar. No sólo se impone consumir productos más ecológicos, también hay que reciclar, ahorrar agua y energía, y no utilizar elementos tóxicos.

De esta manera desarrollaran en Mayabeque la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente desde el 17 de mayo, Día del Campesino, hasta el 21 de junio día del Trabajador Forestal.

Bajo el lema “Desde casa y por la casa grande, salvemos el planeta”, la invitación es a sembrar plantas en patios, jardines, macetas o recipientes reciclables porque una planta es una vida el planeta lo agradece, y el mundo lo necesita.