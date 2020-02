“A la vida hay que echarle pecho y palante…”

Este primero de febrero se cumplen 8 años de la desaparición física de Sara González, la cantautora cubana, integrante del Movimiento de la Nueva Trova. En su casa de la calle Línea, en El Vedado habanero, pude entrevistarla para un programa de radio.

Ya entonces mostraba las secuelas de una enfermedad desgastadora, pero no había en ella señal de agobio ni enfado con la vida. Al contrario, estaba animada en nuevos proyectos. Fue amable, hospitalaria, simpática y diáfana. Fue, en fin, Sara.

“Yo empiezo a estudiar en la escuela de instructores de arte allá por los años 68 y 69, ya yo venía de una formación del Conservatorio Amadeo Roldán, después de cuatro años de estudio, había pasado el nivel elemental, y ya en ese momento tenía una capacidad técnica para poder empezar a hacer lo que yo que quería, que era ser profesora de música.”

Sus clases de guitarra con la profesora Leopoldina Núñez marcaron también los inicios “ella fue una formadora de casi todos los trovadores y de los guitarristas importantes de este país. Y a través de Leopoldina empiezo a conocer la obra de estos compositores que están empezando, Silvio, Pedro Luis Ferrer, Noel Nicola, la obra de Marta Valdés, por supuesto que como joven me identifico enseguida con esa canción nueva, con esa forma de crear que comenzaba…”

Y aunque parezca paradójico, en los planes de Sara nunca estuvo cantar “pero, sí creo que tiene parte que ver mucho con mi carrera, porque todo artista es un maestro”.

Fue entonces que comenzó a conocer a varios compositores y actuar en algunas presentaciones con ellos, recuerda “y así…el día menos pensado, se me planteó la idea de cantar el tema aquel famoso de Los comandos del silencio y eso fue porque me encontré a Silvio en la calle y me dijo que estaba haciendo la música de ese programa y quería que yo cantara la canción. También estaba Pablo ese día y me dijo que estaba haciendo unos programas de televisión dedicados a Martí, y me propuso que hiciera la música y así me metí en camisa de once varas en diez minutos”.

En esa etapa ingresa al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, uno de los más importantes del momento, donde estuvo ocho años

Sus ojos de intenso claro se movían inquietos detrás de los gruesos cristales de los espejuelos: “yo creo que esencialmente soy una intérprete, no me considero una compositora muy prolífera, pero tengo dos o tres temas con los cuales me siento satisfecha”.

En ese entonces preparaba un disco con temas de importantes autoras del siglo veinte cubano: “no ha sido fácil escoger entre tanta obra de calidad”, dijo y mencionó a María Teresa Vera y Marta Valdés junto a otros nombres más contemporáneos como Yusa.

Y aunque no le gustaba dar consejos, se arriesgó a dejar uno que parece haber sido la clave de su obra: “a la vida hay que echarle pecho y palante, sino no se hace nada.” (BSH)