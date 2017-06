Andrés Retamero de concierto en Mayabeque

Mayabeque, Cuba__ Entre lienzos y canciones, así denominó el artista de la plástica Andrés Retamero, la velada cultural que aconteció en el cabaret Las Piedras de Melena del Sur.

El destacado pintor, quién también incursiona en géneros musicales como baladas, rancheras y boleros, regaló un concierto donde tuvo como invitados especiales a Albertico Rojas, Pedro Enrique Báez y Chailys González.

Al término de la presentación, Retamero expresó sentirse satisfecho con el espectáculo: “La música es para mí un entretenimiento a diferencia de la pintura, canto cuando quiero, sin compromiso alguno, tengo incluso algunas composiciones”.

“Este concierto es un regalo para aquellos que me piden canciones cuando en alguna noche romántica subo al escenario e intento interpretar de la mejor manera, reitero no soy un profesional de la canción, pero como artista me defiendo”, concluyó Retamero.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de la proyección de imágenes que recoge parte de su colección.