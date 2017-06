El mejor de Cuba es de Mayabeque

Casi llegando a los 50 años, Jorge Miguel Nieblas Rodríguez recibe el mayor reconocimiento de su carrera deportiva: ser el árbitro más destacado de Cuba durante la 56 Serie Nacional de Béisbol.

Hace dos quinquenios el mayabequense residente en el poblado de Amistad con los Pueblos, en Güines, imparte justicia al más alto nivel de la pelota en el país, goza de prestigio y respeto en el difícil arte de vestirse de negro y entrar a un terreno de béisbol.

Wilber Pastrana Pereira: ¿Qué significa este reconocimiento?

Jorge Miguel Nieblas Rodríguez: “Ante todo constituye un compromiso para mejorar mi trabajo. En los tiempos actuales impartir justicia dentro de un terreno de béisbol es complicado, la calidad de la pelota no es igual que cuando inicié; atletas jóvenes que protestan con frecuencia, también se asocia a la disciplina en los equipos, pero si haces las cosas como debes los problemas son menos”.

P: Participaste en el preclásico, muchos aseguraban que serías el representante de Cuba al evento más importante de la pelota a nivel mundial, sin embargo, no asiste ningún árbitro de la isla ¿Cómo recibiste la noticia?

JMNR: “Estuve en el preclásico en Panamá, era la propuesta de Cuba, pero las Ligas Mayores de Béisbol, que organizan el certamen, decidieron no convocar a ningún árbitro de la Isla. Fue difícil, pues tenía la esperanza de asistir al evento más grande de la pelota en el mundo, pero no pudo ser”.

P: ¿Resulta complicado para un árbitro trabajar ante el equipo de su provincia?

JMNR: “En este sentido he sido un árbitro privilegiado, desde que comencé trabajé mucho con el antiguo equipo La Habana y ahora lo hago con frecuencia ante Mayabeque. Lo que ocurre es que, en ocasiones, quieres hacerlo tan exacto que cometes pequeños errores, pero he trabajado en play off y eventos internacionales, creo que no hay una presión adicional, además cuando entras al terreno dejas de ser de una provincia, eres de Cuba”.

P: ¿Cómo está en la actualidad la salud del arbitraje en Cuba?

JMNR: “En los últimos tiempos varios árbitros con experiencia ya no están, eso significa que los jóvenes asumen responsabilidades grandes sin tener toda la preparación necesaria. Resulta fundamental la escuela que se perdió, por una u otra razón, y solo con cursos en provincias no resolvemos el problema, otro elemento importante es la superación constante, la asistencia a torneos de nivel mundial, donde siempre aprendes y eso no es muy abundante en la actualidad”.

P: ¿Satisfecho con lo alcanzado en tu carrera como árbitro?

JMNR: “Muy contento, en diez Series Nacionales considero que llegó mi madurez total como árbitro, sin abandonar el estudio, la preparación, porque sin crees que lo sabes todo, entonces comienzas a retroceder en tu trabajo”.

Para algunos eres el mejor, siempre que una decisión favorezca al equipo que defienden, todo lo contrario para otros, esa es la cuerda floja por la que transitan a diario los árbitros.

Pero justo reconocer su labor, cuando nadie habla de ellos en un juego de pelota, entonces el trabajo fue excelente, así calificaron la labor de Jorge Nieblas en la pasada temporada beisbolera, porque el mejor de Cuba es de Mayabeque.