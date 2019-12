Enseñar, su verdadera pasión

Mayabeque, Cuba: José Antonio Borges Acosta profesor jubilado reincorporado a las aulas, es uno de los grandes orgullos del sector educacional de Batabanó, quien recibió en la Jornada del Educador, este año, el reconocimiento por la Obra de toda la Vida.

En el año 1971 asume la sabia decisión de ser maestro, superándose constantemente llega a graduarse como profesor de secundaria superior de geografía en el Instituto de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona en 1979.

Activo y protagónico fue su dedicación, se desempeñó como Jefe de Cátedra, Secretario Docente, subdirector docente en escuelas militares y en la Dirección Municipal de Educación.

“Siendo yo muy joven formé parte de los maestros de este territorio a pesar de vivir en San Felipe en el municipio de Quivicán, mi amor por la profesión no me permite mantenerme lejos del aula, es por eso que en el año 2016 estando jubilado me incorporé al sector”, comentó Borges Acosta.

“El mayor orgullo para mí es educar, a ello dedico mi vida, he puesto todo mi empeño en formar generaciones y trasmitir valores, mientras tenga fuerzas y salud estaré enseñando”, agregó.

“Soy exigente conmigo mismo en el cumplimiento de las tareas docentes, pienso que debo ser ejemplo para mis estudiantes”, precisó.

José Antonio Borges Acosta, “Pepito” como cariñosamente lo nombran familiares y amigos cada mañana despierta convencido de que enseñar es su verdadera pasión. (LHS)