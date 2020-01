La Caravana de La Libertad acabÃ³ con las pesadillas de un pueblo

La Caravana de La Libertad acabó con las pesadillas de un pueblo

Sólo quienes vivieron en la Cuba de los años previos al Triunfo Revolucionario y fueron víctimas de los horrores que trajo consigo ser colonia de otros gobiernos, pueden comprender hoy el valor de formar parte de este caimán.

Nadie más que aquellos niños que no tenían hogar, no sabían leer ni escribir, no podían salir tranquilamente a las calles y además veían morir sus madres, padres, familiares y amigos, por enfrentarse al régimen que los oprimía, son capaces siempre de apreciar ese rayo de luz infinito que devino enseñanza, solidaridad, humanidad y amor, los esfuerzos de quienes arriesgaron sus vidas por ver a Cuba libre de opresión y crímenes.

La sangre derramada por cada uno de los patriotas en la Sierra y los llanos, las golpizas soportadas en la piel de quienes no silenciaron sus labios, merecen hoy el tributo de cada ser de este archipiélago.

Es increíble ver cómo muchos países de Latinoamérica y el mundo defienden y veneran esta Revolución victoriosa como ejemplo a seguir para todos los pueblos, mientras que en este suelo existe quien aún cuestiona los logros alcanzados.

Aquel 8 de enero de 1959, con la entrada de la Caravana de La Libertad en La Habana, cesaron las pesadillas de millones de cubanos que vivieron en las sombras durante años.

Con la victoria demostramos al mundo la unidad, patriotismo, heroísmo, valentía, consagración de cada uno de los cubanos que resistió los más crueles ataques de manos de aquellos que se sentían dueños de nuestra tierra.

Gracias al accionar de Fidel, basado en los ideales del Apóstol, se avanzó con pasos firmes hacia una victoria segura que hoy se celebra con orgullo cada Primero de enero. ¡Viva la Revolución Cubana! (IVP)