Rubén Martínez Villena: una guía para generaciones de revolucionarios en Cuba

Rubén Martínez Villena y Gerardo Machado se encontraron en casa de un ministro del Gobierno, cuando la vida de su amigo Julio Antonio Mella peligraba como consecuencia de una huelga de hambre, tras ser encarcelado sin pruebas, bajo la acusación de terrorista.

Cuando el poeta le habló al dictador de las virtudes de Mella, y le pidió que autorizara su excarcelación bajo fianza, la respuesta de Machado fue hiriente: “Mella será un buen hijo, pero es un comunista... Es un comunista y me ha tirado un manifiesto, impreso en tinta roja, en donde lo menos que me dice es asesino... ¡Y eso no lo puedo permitir!”

Ya Rubén no pudo contenerse, preso de la ira y con tono desafiante le espetó: “¡Usted llama a Mella comunista como un insulto y usted no sabe lo que es ser comunista! ¡Usted no debe hablar de lo que no sabe!”

Machado se replegó como un tigre que iba a saltar y con esa furia le contestó: “Tiene usted razón, joven... Yo no sé lo que es comunismo, ni anarquismo, ni socialismo... Pero a mí no me ponen rabo, ni los estudiantes, ni los obreros, ni los veteranos, ni los patriotas... ni Mella. ¡Y lo mato, lo mato!...”

A renglón seguido, los acompañantes de Machado lo rodearon y arrastraron hacia el auto mientras Rubén, irritado, increpaba al dictador. De inmediato, aún en el patio de la casa del Ministro Barraqué, le expresó Rubén a Muñiz Vergara: ¡Yo no lo había visto nunca, yo no lo conocía, sólo había oído decir que era un bruto, un salvaje! ¡Y ahora veo que es verdad todo lo que se dice! ¡Pobre América Latina, pobre América Española, capitán, que está sometida a estos bárbaros! ¡Pero éste no es más que un bárbaro, un animal, un salvaje... una bestia..., un asno con garras!

Rubén Martínez Villena, quien nació el 20 de diciembre de 1899, en Alquízar, en la actual provincia de Artemisa, fue el principal artífice ideológico de la Revolución que derrocó al machadato.

Villena fue asimismo el principal organizador, prácticamente desde su lecho de muerte, de las Huelgas Generales de marzo y agosto de 1930 que provocaron la huida del dictador. Además, constituyó la figura más destacada de los participantes en la Protesta de los Trece, con la cual se inició en la labor política.

Tenía solo 34 años cuando, el 16 de enero de 1934, la tuberculosis extinguió su existencia, pero sus ideas y simiente continuaron irradiando para guiar a otras generaciones de revolucionarios cubanos.