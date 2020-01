Es posible construir un sistema diferente de una manera democrática

Este 18 de enero serán elegidos en todo el país los gobernadores y vicegobernadores, momento de gran importancia en la continuidad del proceso que comenzó con el análisis y aprobación de la nueva Constitución cubana.

En entrevista con los servicios informativos de Radio Mayabeque Homero Acosta, Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, esclareció las peculiaridades de estos momentos que han tenido como protagonista principal al pueblo cubano.

PERIODISTA: ¿Qué importancia tiene este paso dentro del proceso de cambios de las estructuras de gobierno en el país?

HOMERO ACOSTA: Se da cumplimiento a una de las disposiciones transitorias de la Constitución que se adoptó, que una vez que el presidente de la República fuera electo en un plazo de tres meses presentaría a los delgados de las asambleas municipales las propuestas de gobernadores y vice gobernadores provinciales. Una vez electos estos se daría un paso intermedio antes de la conformación de la estructura provincial y después correspondería la designación de los intendentes y con ello culminaría el ciclo de instituciones que recoge la Constitución y permitiría ya la entrada en vigor en el orden institucional de todo lo que ha diseñado la Constitución.

P: Las denominaciones de gobernador y vice gobernador estuvieron entre las más polémicas y debatidas durante el análisis de la nueva constitución. ¿Por qué se decide al final mantenerlas?

HA: Bueno eso fue en el debate de la consulta popular, hubo varias opiniones, incluso cuando trabajábamos en el proyecto analizamos qué denominación sería la más ajustada a lo que se conformaría en ese diseño institucional y había muchos nombres, no solo en Cuba, buscamos también en estructuras análogas y llegamos a la conclusión de que la denominación más ajustada a las funciones que tendría esa estructura institucional era la de gobernador. Hay un problema y es que los nombres no son culpables de quienes son dueños de esas estructuras. El problema no es la denominación, sino la función que corresponde y lo que más se ajusta a esa dominación.

P: ¿Qué suponen estos dos nuevos cargos para los gobiernos provinciales y locales y cuál debe ser la principal repercusión que tengan en el ejercicio del poder popular a este nivel?

HA: Esos dos cargos van a tener una función de dirección a nivel de las estructuras administrativas de la provincia. La provincia se convierte en un ente más coordinador, más de enlace entre la estructura central del Estado y los municipios. En la provincia hay una estructura que pudiéramos llamar bicéfala, con funciones bien delimitadas. En primer lugar el gobernador, que es un órgano con funciones, toma las decisiones, tiene facultades… y además está el Consejo Provincial que también tiene otras funciones, de manera que los dos funcionarán en la dirección del territorio.

P: Precisamente, con la actual Constitución aparece también una estructura el Consejo Provincial, qué viene a sustituir y de qué se encarga…

HA: No se pueden hacer analogías de las estructuras anteriores con las nuevas, nadie puede pensar que el Consejo Provincial es la nueva Asamblea Provincial, son dos órganos totalmente diferentes, el Consejo asume algunas de las funciones que tenía la Asamblea, pero también la Constitución le ha reservado un grupo de decisiones de la mayor trascendencia en la estrategia del desarrollo de la provincia, en el cumplimiento de los planes de la economía, en el diseño del ordenamiento territorial y de las políticas generales, el cumplimiento de las políticas científicas, culturales, sociales…y tiene una integración interesante, en primer lugar está el gobernador y el vicegobernador, pero también lo integran los presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular y los vice presidentes, por lo cual hay una representación del municipio, que pueden analizar las principales cuestiones que atañen a la población, plantear al gobierno central las necesidades de la provincia, elaborar políticas generales…yo creo que ahí está ese equilibrio de funciones entre la estructura que dirige la provincia y el resto de las estructuras municipales.

P: Se ha dicho que este perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular debe responder a un mayor ejercicio del carácter democrático de la nación, ¿cómo se refleja este espíritu en el proceso de cambios que se lleva a cabo en este sentido?

HA: Hay que ir al punto de la gestación de este proceso, que nació con una participación absoluta y directa del pueblo, que no tiene ninguna comparación con otras latitudes, porque la Constitución nace de un proceso eminentemente democrático, de una consulta popular en la cual la población va a construir su Constitución y después va a un referendo. También está cómo se construye la participación de la población dentro de la Constitución o sea qué facultades tiene el pueblo en ese diseño constitucional y desde el artículo Uno que establece el estado de derecho y el carácter democrático del Estado así como el ejercicio de la soberanía por el pueblo directamente, todo el hilo conductor de la Constitución se asienta en ese principio de la participación del pueblo que a nivel local alcanza los mayores ribetes. Porque ahora esas estructuras locales tienen que escuchar más directamente a la población que puede sugerirle temas de análisis y dar opinión para varios proyectos que se puedan realizar.

P: ¿Se puede decir que se reafirma la importancia de los delegados municipales como representantes directos del pueblo en este sistema de gobierno?

HA: Se fortalece, porque recordemos que cuando se discutió el primer proyecto que salió se planteó que el gobernador y vice gobernador fueran designados y a partir de la voluntad popular se modificó y se estableció que fueran electos por los representantes directos del pueblo que han sido en primer lugar nominados en asambleas de barrio y después votados por nuestro pueblo, por lo tanto yo creo que se ha buscado un equilibrio y una participación fundamental del delegado en este proceso.

P: ¿Cómo han visto fuera del país todos estos cambios?

HA: Nuestros amigos verdaderos han tenido una reacción muy positiva de lo que Cuba ha hecho y ven a Cuba como un ejemplo, como un faro en la construcción democrática de una sociedad diferente, una sociedad socialista, de justicia social donde el individuo es lo más importante. Nuestros enemigos están muy disgustados, porque se ha construido ese modelo constituyente con la participación inmensamente mayoritaria del pueblo y eso les duele, porque es un proceso donde la población haya participado de manera masiva, tanto en la consulta (casi nueve millones) y después en el voto directo y secreto refrendando esa Constitución que no es un simple documento, es una Constitución que reafirma el carácter socialista del proceso revolucionario cubano, de la continuidad del socialismo en Cuba…

P: ¿Cuál es el mensaje principal que deja este proceso constitucional?

HA: El mensaje principal es que Cuba demuestra que es posible construir un sistema diferente, socialista, alternativo de una manera democrática con la participación activa, consciente y voluntaria de todo el pueblo.(BSH)