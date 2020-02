Conmemoran en Güines aniversario 62 del asesinato de Aleida Fernández Chardiet (+Audio)

Mayabeque, Cuba: El pueblo güinero conmemoró este 11 de febrero, el aniversario 62 del asesinato de la revolucionaria Aleida Fernández Chardiet, en el hospital clínico quirúrgico-docente que lleva su nombre.

El acto estuvo presidido por Aniuska Mazorra Yero, Primera Secretaria del Partido Comunista en Güines y José Ariel Cantero Barreto, Presidente de la Asamblea Municipal y Diputado a la Asamblea Nacional, así como otros dirigentes y representantes de las organizaciones políticas y de masas.

Pioneros y jóvenes del territorio dedicaron sus canciones y décimas a la heroína mayabequense.

El Secretario del Buró sindical de este centro de salud Oscar Simón Ramos manifestó a este reportero como Fernández Chardiet constituye un paradigma a seguir por los trabajadores del gremio.

“La heroína Aleida Fernández Chardiet continúa siendo un baluarte para los trabajadores de la salud del municipio de Güines, ya que ella dejó abierto un camino, por el cual seguir de ejemplo, y es por eso que nos reflejamos en esa personalidad tan grande y la recordamos siempre, en una fecha tan importante como hoy”.

Noelia Josefa Fundora, Doctora Mercedes Zayas, Milver Núñez; Licenciada Yusleidys González y Licenciada Ana Ibis Miralles

Esta jornada de conmemoración sirvió para reconocer a seis trabajadores con la medalla: Manuel “Piti” Fajardo Rivero. La licenciada Ana Ibis Miralles Suárez, una de las condecoradas expresó:

Licenciada Ana Ibis Miralles

“Ante todo me siento muy emocionada, me siento regocijada, porque es el reconocimiento de tantos años de trabajo, de la labor, de la contribución, que poco a poco, con mi modesto esfuerzo he hecho para la salud de las personas”. (YDG)