Día mundial de la Radio

Marta Velazco: “Me he pasado la vida hablando de amor”.

Tengo guardada en algún rincón de mi memoria una imagen de hace tiempo, cuando era niño y mis hermanas y yo nos arrinconábamos contra la pared de madera que separaba nuestra casa de la de al lado para escuchar la radio de la vecina.

La delgadez de aquellas viejas tablas nos permitían oír de esa manera clandestina cada susurro cómplice de los protagonistas de la novela que al mediodía mezclaba amores imposibles, secretos de familia y maldades imperdonables, con el olor intenso de ajo frito en aceite que salía por las ventanas del barrio a la hora el almuerzo.

Así fue como conocí a Marta Velazco. El nuestro sí puede llamarse amor de novela. Me empeñaba en adivinarle un rostro. La imaginaba delgada y pálida cuando interpretaba alguna damita atormentada en un dilema que no se resolvería hasta el último capítulo; a veces se me antojaba rubia y de ojos transparentes; otras una mujer severa y lejana. Todo estaba en su voz.

Cuando la radio novela terminaba y mis hermanas corrían rápidas a los juegos, yo me quedaba hasta el final, hasta que el locutor, en tono circunspecto, leía la relación de actores y pronunciaba su nombre: Marta Velazco. ¿Quién era esa mujer?

Tuvo que pasar el tiempo, mucho tiempo acaso, para que descubriera uno a uno, casi todos los misterios de la radio, y un día, de repente, pudiera al fin hablar con Marta Velazco.

“Cuando era una niña estuve en un programa infantil que duró muy poco, allá por los años 30, tenía entonces diez años. En Radio progreso estoy trabajando desde que la emisora estaba en Prado y San José que luego pasó a los antiguos estudios de Mil diez hasta que se terminara el edificio donde está actualmente. Después que concluí con aquel programa infantil no regresé a la radio porque en mi casa no querían que me dedicara a eso. Pero, por esas cosas de la vida fui a para una emisora que estaba en la calle Obispo y allí me vi sustituyendo a una amiguita que tenía un papel protagónico en la obra Don Juan Tenorio, y así comencé a hacer novelas hasta el presente.”

Premio Nacional de la Radio, Marta Velazco es un nombre que abarca un largo período en la vida de este medio en la Isla. Ávida siempre de hacer y entregar su talento no se dejó encasillar. A pesar de su voz cándida, de un color hermoso, que aún mantiene, no quiso ser siempre la damita seducida e indagó en otras zonas de la actuación.

“También me hice locutora y aprendí todas las manifestaciones de la radio. En La Habana en ese tiempo había más de 30 emisoras y el grupo de jóvenes actores que estábamos comenzando nos reuníamos para ver qué hacíamos, así pasé por todas las emisoras, Cadena Azul, Cadena Habana, Cadena Roja, en fin…en todas trabajaba a la vez, como era joven el tiempo no era problema.”

La dramaturgia radial, no siempre justamente valorada, lleva años presente en la vida de los cubanos que la siguen respaldando con una sintonía fiel. En el elenco de primeros actores que aportaron su talento a esta manifestación está Marta Velazco.

”Hay escritores que son tan buenos que escriben para los actores y las actrices, por ejemplo, Joaquín Cuartas que me conoce tan bien sabe que yo voy a sacar el personaje y piensa en mí al hacerlo, hay otra escritora Marcia Castellanos que va muy bien… La mayoría de la novela radial es de amor, porque el amor es una cosa muy linda, me he pasado la vida hablando de amor…”

Nuca podré desprenderme de aquella vieja imagen de mi infancia, cuando mis hermanas y yo pegábamos el oído a la pared de tabla para escuchar en la radio del vecino la novela de amor.

Quizás allí nació mi pasión por este medio que no agota sus misterios y es capaz de renovarse en un mundo con entretenimientos tan sofisticados. De esa época me queda también el recuerdo de Marta Velazco, la mujer voz que imaginaba cada día de una manera diferente.

“No tengo ninguna nostalgia por la radio porque todo lo he hecho en ella, he sido actriz, locutora, hasta humorista, porque he sido contrafigura en Alegrías de sobremesa y me he sentido muy bien…”

Yo le debo mucho a la radio porque me ha permitido realizar el trabajo que realmente me gusta, he trabajado en televisión y teatro, pero para mí la radio tiene algo muy especial, porque es donde yo siento que puedo hacer cosas que otros medios no me permitirían por características físicas, u otras y en la radio todo es posible, y yo le debo eso, haber realizado tantos personajes, que la gente me conozca, aún sin verme…” (IVP)