El amor (Audio)

Mayabeque, Cuba: El Día del amor y la amistad alcanza connotaciones distintas en diferentes países, incluso no todos lo celebran el 14 de febrero. Grandes escritores universales definieron al amor desde sus perspectivas y su tiempo. William Shakepeare escribió: “El amor no mira con los ojos, sino con la mente”, mientras Susan Sontag argumentó: “Nada es misterioso, ninguna relación humana. Excepto el amor”.

En sus cartas a Henry Miller, Anaïs Nin dijo: “Qué es el amor sino la aceptación del otro, lo que sea que el otro sea”. Antoine de Saint-Exupéry, autor de El principito, escribió en Vuelo nocturno: “El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar hacia afuera en la misma dirección”.

El amor, dijo Aristóteles, “se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos” y según Antonio Gala “El verdadero amor no es el amor propio, es el que consigue que el amante se abra a las demás personas y a la vida; no atosiga, no aísla, no rechaza, no persigue: solamente acepta “.

El 14 de febrero en Cuba es un día muy especial, se vive con intensidad. Es una jornada para consolidar una buena amistad, para declarar el amor que se siente por alguien o sencillamente para ratificar ese sentimiento único hacia una persona.

¿Con estas definiciones se define el amor? diría que, en parte, el amor es más, mucho más…(adm)