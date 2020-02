Damayante, el respiro de ser feliz desde la tristeza (+Audio y fotos)

Mayabeque, Cuba: La vida es un regalo y está llena de momentos buenos y malos, pero cuando pones en una balanza los sueños cumplidos, el amor y la fuerza de ser madre, entonces como escribió el poeta Fayad Jamís Bernal "eres un loco de mirada triste que sólo sabe amar con todo el pecho".

“Yo hice una ruptura prematura de membrana a las 32 semanas del embarazo, eso preocupó y mi hicieron un cerclaje, después tuve mi parto normal, todo perfecto pero a los dos meses le cerró la fontanela, cuando llego al William Soler, la neuróloga me dice que es una afección del sistema nervioso central, pero cuando eso sucede que ella me manda el estudio con la genetista Normita es que diagnostican que no es genético lo que tiene, todo fue resultado del cerclaje que me hicieron en las 32 semanas de embarazo, que podía seguir su vida pero sin hacer prácticamente nada”.

Johnkeilor. Foto: Autora

“Entonces yo empecé a atenderlo en varios lugares hasta que logré ir al Instituto de Neurología, allí me diagnostican que él tiene límite de vida, yo tuve a mi familia todo el tiempo conmigo, el padre a los tres meses lo dejó por lo que mi familia comenzó a ayudarme en todo”. La familia mía por la familia de él no ha hecho nada, ahora es que hacen, vienen a verlo de cuando en cuando y esas cosas después que creció”.

“El problema es que su organismo no responde a todo, entonces cada día que pasa él va degradando, perdiendo cosas, para mí se acabó la vida, me dediqué a él por completo, lo único que yo hago es atenderlo a él. Me pagan una pensión por él, me ayudan”.

es madre de uno de los dos niños que en San Nicolás son diagnosticados con Encefalopatía Estática, lesión grave del cerebro.

Ella agradece al gobierno, el que ha sabido recompensarle un tanto su sufrimiento, pues hoy tiene un hogar confortable gracias a un subsidio.

Damayante Samá Martínez, madre de Johnkeilor. Foto: Autora

“Le doy gracias a todo el que tuvo que ver directamente con esto y al que me ayudó todo el tiempo para que yo pudiera hacer, porque fue un gran empujón, no fue todo, muchas de las cosas si se fijan bien, fue mi familia que me ayudó, me ayudaron muchísimo, yo nunca tuve problemas con materiales, con nada, en realidad lo mío no fue célula básica, me atendió la dirección de viviendas porque la casa estaba en pésimas condiciones y él no podía estar así, es por eso que me dan algo para que pudiera repararla completa y logré hacer el baño, un cuarto, la cocina no la enchapé y en estos momentos mi familia es la que está haciendo cargo de hacer los portales para yo poderlo sacar, pero en verdad el subsidio me ayudó muchísimo, por lo menos tuve mi casita, por el subsidio tuve mi casita”.

Cada mañana ella respira, lo llena de mimos y caricias, le regala una sonrisa porque está segura que el corazón de Johnkeilor sonríe también.

“Siempre respiro y le doy gracias por dármelo a mí, solo eso, con él todo el tiempo, yo sí soy feliz siendo madre, como esté, no importa”.

Como dijo el poeta: "con tantos palos que te dio la vida, y aún no te cansas de decir: te quiero.(adm)