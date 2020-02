Todo listo para Campaña de Vacunación Antipoliomielítica

Mayabeque, Cuba: Entre el 2 y el 7 de marzo se desarrollará en esta provincia la 59 edición de la Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica para prevenir esta enfermedad invalidante.

En la primera etapa se inmunizarán los niños desde un mes de nacidos hasta los dos años, 11 meses y 29 días.

La segunda etapa se realizará del 27 de abril al 2 de mayo, y se inmunizarán los vacunados en la primera etapa y la reactivación a los de 9 años.

Las madres, padres o familiares de los niños comprendidos en los grupos señalados, deben acudir al consultorio del médico de la familia y allí se les orientará donde deben sus pequeños recibir la vacuna, que por lo general se efectúa en el vacunatorio de cada área de salud, donde estarán todos los recursos en función de la campaña.

Luego de las fechas establecidas habrá una semana de recuperación en ambas etapas, para aquellos niños que por alguna causa no recibieron la vacuna en ese período.

Algunas de las precauciones por tener en cuenta están relacionadas con que esta no debe administrarse cuando el niño presente 38 ͦC o más de temperatura, y tampoco si tiene vómitos o diarrea; no se debe utilizar inmunodeprimidos; y por otro lado, se requiere esperar 30 minutos antes y después de las dos goticas de la vacuna para ingerir alimentos y agua.

Desde 1962 hasta 2018 se han aplicado en Cuba un aproximado de 85 millones 200 mil dosis de la vacuna antipolio, lo que ha garantizado la protección de la población cubana menor de 71 años; de ahí la importancia de aplicar de forma correcta este inmunógeno a los niños.