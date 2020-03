Melena del Sur: accionan contra plaga que afecta plantaciones de frijoles (+Audio y fotos)

Mayabeque, Cuba: Un taller de capacitación sobre los efectos devastadores de la plaga de megalurotripsusitatus, conocido como trips de las flores del frijol, dio inicio a la jornada de conclusiones del recorrido número 86 del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y familiar, a Melena del Sur.

Interrogantes de los productores, experiencias en el territorio e indicaciones precisas para el control de la enfermedad que hoy afecta a las provincias del occidente y centro el país, fueron abordados por el fitosanitario de la Empresa Agropecuaria, ingeniero Nelson Curbelo Fernández.

Participantes en la capacitación. Foto: Autora

La miembro del grupo nacional, Reina Valdez Suarez, argumentó: “estamos todavía en Occidente y hemos visto afectaciones en la habichuela que se está sembrando, tenemos que ponernos alerta, ser disciplinados, hacer un buen manejo agroecológico para al menos atenuar la problemática que estamos enfrentando, hasta que aparezca un producto biológico que pueda darle solución al problema”.

La mujer presente en la agropecuaria de Melena del Sur. Foto: Autora

Hasta el momento no se reporta ninguno con resultados en el control de la plaga, comentó la también integrante del estado mayor del ejército juvenil del trabajo quien agregó: “hay muchas cosas que nosotros tenemos naturales en los campos que sirven para fumigar, no afectan, no son productos químicos sino biológicos que controlan, ejemplo en el árbol del nim, el cardón que también se está usando con buena efectividad mezclado con otros bioplaguicidas, con otros productos biológicos”.(adm)