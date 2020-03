Nuevas medidas para reforzar el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba(+Audio)

Mayabeque, Cuba: El gobierno cubano adopta nuevas medidas para reforzar el enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio nacional. En Mesa Redonda transmitida por la televisión y la radio cubana, con la presencia del Presidente de la República, Miguel Díaz Canel y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz y otras autoridades.

Los panelistas informaron en detalles la disposiciones que deberán cumplir los organismos e instituciones del Estado y la población en general, teniendo en cuenta el avance del coronavirus en todo el mundo.

De acuerdo con el mandatario, las nuevas medidas que se anunciaron este viernes apuntan al incremento de la severidad en el control para evitar y atenuar la transmisión en el país y preservar a la población. "No se descartan otras más severas en las próximas horas y días, en dependencia de la evolución de la epidemia en el mundo y Cuba, aseguró Díaz Canel.

A nivel popular se habla que mientras otros países han cerrado sus fronteras Cuba no lo ha hecho lo que significa un alto riesgo. Al argumento respondió el Viceprimer Ministrom, Roberto Morales Ojeda, quien dio que no se adoptó con anteriortidad esa medida porque no era necesaria. La COVID-19 estaba presente en los últimos días en 80 países, hoy cuando existe en 157 naciones, estamos aplicando nuevas decisiones.

El Ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, dijo que Cuba cerró el jueves con 16 casos. Luego de las pruebas de este viernes es cifra sube a 21, 10 de otras nacionalidades y 11 son residentes en el país que han llegado de países con transmisión y dos personas vinculadas a otros ciudadanos que ingresaron a territorio nacional provenientes de zonas afectadas.

A decir de la la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Vázquez, todo el sistema de comercio participa en el plan de medidas que orientó el país para enfrentar la COVID-19. "Es vital mantener funcionando la red de ventas de mercancías, pero a partir del nivel de riesgo y la aglomeración de personas hay que adoptar nuevas medidas, entre ellas, que cada unidad de venta tenga los medios de limpieza e higiene, en tanto se debe aumentar la venta de hipoclorito de sodio".

Otra decisión es la reducción en un 50 por ciento de los servicios en la gastronomía, debido a la necesidad de mantener la distancia de dos metros entre cada mesa. " Esa decisión es aplicable también a los comedores obreros, los que deberán crear condiciones para aplicarla y prestar servicios en horarios escalonados".

Además se suspende la actividad de campismo, el alojamiento hotelero con fines turísticos y las actividades donde se concentran personas como centros nocturnos, cines, teatros, discotecas, otros.

Al comentar acerca de las adecuaciones tributarias la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weis, dijo que las medidas están asociadas a las actividades turísticas y de los servicios que ejercen los trabajadores por cuenta propia o cooperativas no agropecuarias. La reducción en el funcionamiento implica que mientras duren las decisiones actuales no se pagará impuestos.

Durante la Mesa Redonda Informativa de la televisión y radio cubanas la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, dio a conocer las medidas de carácter laboral, salarial y de seguridad social previstas para esta etapa. Según dijo, todas parten de un principio: nadie quedará desamparado.

Un aspecto importante para el sector estatal fue la medida fomentada desde septiembre del año pasado: el teletrabajo. "Esta es una protección que pueden tener los trabajadores, pues estarán menos expuestos al riesgo y seguirán laborando, porque la vida económica del país continúa". En este caso, como están trabajando, no tendrán afectación salarial. Es una medida que lleva rigor y no se puede dejar a la espontaneidad".

Habrá que hacer reubicaciones laborales. Cuando así no sea posible se mantendrá el pago del salario al ciento por ciento en el primer mes y en los siguientes, si se mantiene la sitiuación, será al 60 por ciento".

Al cierre del programa televisivo el Presidente cubano, Miguel Díaz Canel, dijo que nuestra sociedad se caracteriza por su humanismo y solidaridad, por lo que se segurá ayudando a quienes soliciten nuestro apoyo, agradeció la disciplina del pueblo cubano y aseguró que esta será una nueva victoria.(adm)