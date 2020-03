Convocan a cumplir medidas gubernamentales para prevenir proliferación del coronavirus(Audio y Fotos)

Mayabeque, Cuba: Es importante la percepción del riesgo, existen personas que no cumplen con lo orientado y centros recreativos que siguen abiertos en las noches y otros lugares de encuentros que no cumplen con las normativas, aspectos a los que hay que darle seguimiento.

Hay personas que siguen saliendo a la calle sin una justificación lógica, se justifica cuando se trata de un asunto de alta importancia.

El principal planteamiento tras la difusión de la primera mesa redonda informativa fue el funcionamiento de los centros docentes, de hecho se decidió suspender clases durante las próximas tres semanas, la cuarta será de receso escolar, juntas sería un mes.

El primer ministro, Manuel Marreo Cruz, dijo que a partir de la media noche de hoy no habrá más arribos de visitantes al país, solo podrán entrar los residentes en Cuba y aquellos que viven de manera temporal en el archipiélago

Los ciudadanos residentes en el país que han estado llegando este fin de semana serían sometidos a aislamientos, se ha hecho en sus lugares de residencia, pero a partir de ahora se trasladarán a centros de aislamiento para cumplir los 15 días de internamiento, una decisión que se hace efectiva este viernes, de ellos más de 32 mil turistas, el resto son cubanos que residen permanentemente en el exterior

Marrero Cruz dijo que cerca de medio millón de cubanos está fuera del país, 450 mil por asuntos particulares. De hecho, en estos días más de mil ciudadanos mantuvieron la decisión de salir, irrespetando la decisión del gobierno, poniendo en riesgo su salud, por lo tanto, se decide no admitir de momento más salidas para asuntos de negocios u otros personales .

Las medidas que se adoptan son de estricto cumplimiento ya que tienen que ver con las vidas de las personas.

El Ministerio del Transporte se comunicó con todas las aerolíneas que viajan al país para exigir a cada pasajero que solo podrán portar una maleta y equipaje de mano, para evitar la demora de trámites, además de formar parte del protocolo de desinfección. Hay que evitar concentración de familiares en los aeropuertos. Todos los cubanos que lleguen se trasladarán directos hacia los centros de aislamientos existentes en las provincias

Se suspenden las transportaciones interprovinciales, se dijo que las personas deberían abstenerse de viajar, esta situación no se ha resuelto, por lo tanto, hay que suspender estas vías de transportación a partir de este martes. Se exceptúan los casos de tratamiento médico en la capital y cabeceras provinciales, para estos casos se orientó la búsqueda de una solución.

Se ha de hacer un análisis profundo del transporte de pasajeros urbanos, debido a las dificultades que genera. En Cuba se transportan diariamente dos millones de personas, por lo que el riesgo está implícito, la rcomendación es el autoaislamiento, aunque el transporte obrero tendrá un nivel de aseguramiento.

El primer Ministro Cubano añadió que en cuanto al turismo se decidió que todos los que permanecen en hoteles se encuentran en condición de aislamiento, no pueden salir de la instalación a partir de este martes. Se suspenden las excursiones, así como las actividades de transporte privadas en función de la transportación del turismo.

Se suspende la renta de autos de turismo. Iguales tratamientos se platicarán a todos los turistas alojados en casas privadas, unos 9 413, según estadísticas nacionales. De ellos 6 mil están alojados en La Habana. Habrá un traslado gradual de estos turistas hacia los hoteles. Los que permanecen en Viñales, Baracoa y Trinidad, se trasladarán hacia centros turísticos en o cercanos a capitales provinciales.

En los hoteles abiertos los turistas se mantendrán hasta que culminen todas las reservaciones.

Se adoptará un grupo de medidas para aquellos lugares donde continúan produciéndose agrupaciones de personas. Se regulará la venta de productos para evitar el acaparamiento, en tanto las ventas de pollo, causantes hasta ahora de aglomeraciones, y otros productos, se venderán de manera regulada en diversos establecimientos y de manera cercana a la población. Algunos se venderán mediante la libreta de abastecimiento y se sostiene mantener abiertos el 50 por ciento de las unidades del comercio y gastronomía, incrementando la venta de alimentos a domicilio, a lo que ayudarán varios hoteles que están cerrados. Esta decisión alcanza además a los trabajadores por cuenta propia que se decidan.

Las instituciones religiosas del país deberán atenerse a las orientaciones del gobierno cubano, sobre todo evitar aglomeraciones.

La dirección del país decidió utilizar de manera gradual presencia policial con el objetivo de controlar el cumplimiento de las medidas, ello no exonera de la responsabilidad de las administraciones. Las organizaciones de masas deben reforzar su labor en torno a que se hagan realidad las decisiones orientadas.

El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que en Cuba existen 40 personas infectadas, de ellas 1 grave y dos críticos. Del total, 17 son de otras nacionalidades y 27 que estuvieron cercanos a extranjeros o cubanos que arribaron al país.

La pesquisa activa pretende cómo está la población cubana todos los días, han existido incomprensiones en algunos lugares, pero se ha venido cumpliendo con el seguimiento a pacientes con gripe, los cuales ameritan de atención sistemática.

Con los grupos vulnerables se trabaja, existen medidas específicas para esas personas, es importante que los adultos mayores no estén en la calle y se estudia la cantidad de ancianos que viven solos para ser visitados.

En ningún centro de labor las administraciones pueden admitir trabajadores con síntomas respiratorios, dijo Portal Miranda y agregó que paulatinamente cesará la actividad quirúrgica electiva y solo se debe intervenir cuando esté en riesgo la vida del paciente.

Se evalúa la posibilidad de exponer lo menos posible a la población y los profesionales, en tanto se suspenden las visitas masivas a los centros hospitalarios, una práctica que solo se ve en Cuba, puede existir acompañante.

Se prolongarán la validez de los certificados para la compra de medicamentos, igual procedimiento se seguirá con las dietas médicas que durante seis meses no habrá que actualizarlas. Tenemos que lograr que la población actúe de manera responsable.

La Ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, dijo que los Círculos infantiles tendrán horario de 9.00 am a 3.00 pm, se posponen las matrículas y proceso de adaptación. No se considerará una limitante la asistencia de los niños porque así los padres lo decidan, en tanto los catres deberán tener separaciones adecuadas y no se les permitirá a los familiares que entren a la institución.

Se suspenden las actividades en las áreas especiales deportivas. Se trabaja de conjunto con el ICRT para establecer el horario de las clases televisivas.

En el caso de los estudiantes de duodécimo grado, los extraordinarios de Matemática, Español e Historia se realizan esta semana y en la capital la próxima.

Los niños sin amparo familiar se mantendrán en esas instalaciones sin actividades externas. Los profesores reforzarán su preparación en todos los niveles, laborarán en la preparación de clases y acciones investigativas.



Una vez reiniciado el curso escolar se propone una reorganización por enseñanzas y sesiones de trabajo, acerca del tema se darán a conocer otros detalles los próximos días. que con más detalles se informará en próximos días. La Ministra de Educación llamó a los padres y familiares a prestar atención a las clases por televisión

El Ministro de Educación Superior, José Ramón Saborido, dijo que a partir del miércoles se asume la educación a distancia y se adecuará la jornada laboral, aplican como regla el trabajo a distancia teniendo en cuenta lo que plantea la regulación legal. Hay que seguir cumpliendo con los compromisos de la ciencia, la producción de alimentos, es un compromiso de la educación superior.

Se continuará la preparación de los muchachos, se mantendrá un monitoreo de profesores e investigadores que se encuentran en otros países. Hicimos todas las coordinaciones con las instituciones vinculadas a la enseñanza superior, las cuales asumieron las orientaciones de la Universidad de la Habana.

La Ministra del Comercio Interior, Meisi Bolaño Weis, dijo que se prorrogan todos los trámites en las Oficinas de Administración Tributaria. A partir de mañana martes quedan aplazadas los pagos de impuestos hasta nuevo aviso. No hay que ir a las Oficinas de la ONAT a anunciar el cese de alguna actividad.



La Ministra de Trabajo, Marta Elena Feitó, hay dos medidas a esclarecer, la interrupción laboral implica ubicar en otro lugar siempre existan las condiciones y de manera excepcional dar el tratamiento del primer mes al ciento por ciento del salario y el resto de los meses al 60 %.

La protección por suspensión laboral de cuentapropistas implica que podrán acceder a los beneficios de la asistencia social siempre y cuando se justifique. Las madres con niños en enseñanza primaria o especial serán favorecidas con igual decisión.

El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, hizo un llamado a la unidad, a nombre del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel y del Consejo de Estado, porque si no respetamos las medidas orientadas pueden existir complicaciones. El aislamiento está comprobado que es lo efectivo, es preciso mantenerse en casa y salir por lo necesario, es una cuestión de responsabilidad social.

Les pedimos que no dejen salir a los ancianos, evitar las actividades sociales, las visitas, el distanciamiento social es imprescindible en estos momentos, el lavado de las manos, desinfestar todo cuanto tocamos, hay que hacerlo con la mano contraria a la que habitualmente llevamos a nuestras caras.

Nosotros continuaremos adoptando medidas económicas dando prioridad al comercio, a la producción de alimentos, se continuarán importando alimentos que demanda el pueblo a partir de las posibilidades del país, todos los recursos que estaban destinados al turismo serán puestos a disposición ciudadana.

El Consejo de Ministros valorará las medidas económicas en función de nuestro pueblo, se mantendrán las conferencias de prensa diarias y se ropuso hacer una nueva programación en la televisión que sea atractiva y educativa.

En otro momento de su intervención, el primer ministro dijo que se adoptaran medidas drásticas con aquellos que violen las medidas y orientaciones que existen, reconoció la labor de los trabajadores del sector de la salud, los que están en el país, y aquellos que con su aporte solidario están en varias partes del mundo.

Los revolucionarios, aseguró, nos crecemos en momentos difíciles. Es tiempo de unidad.

Al cierre de su intervención el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz informó que el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Presidente Miguel Díaz Canel, decidieron a partir de este miércoles activar todos los Consejos de Defensa Provinciales y los municipales que la situación lo justifique.(adm)