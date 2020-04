Céspedes: la patria os contempla orgullosa

Carlos Manuel de Céspedes se comprometió desde su temprana edad a favor de la causa de la emancipación humana y de la independencia de Cuba. Generó el levantamiento del 10 de octubre de 1868 e instauró la República de Cuba en Armas.

El también llamado por el epíteto Padre de la Patria, un 12 de abril de 1869 es investido como Presidente de la República en Armas y desde entonces emite su primera circular informando la constitución del Gobierno, en la cual consigna la división del territorio de la Isla en cuatro departamentos.

La asignación de los cargos de Presidente de la República y de la Cámara de Representantes, los Secretarios, el Ministro de la Guerra y el General en Jefe del Ejército Libertador. Igualmente da a conocer el acuerdo de utilizar una sola bandera y que la levantada en Manzanillo ondearía perennemente en el salón de la Cámara de Representantes.

Desde su posición Céspedes lanzó un llamado a la unidad de todas las fuerzas patrióticas: “No desconozco la grave responsabilidad que he asumido al aceptar la Presidencia de nuestra naciente República. Sé que mis flacas fuerzas estarían lejos de hallarse a la medida si quedasen abandonadas a sí solas. Pero no lo estarán, y esta convicción es la que me llena de fe en el porvenir. Cuba ha contraído, en el acto de empeñar la lucha contra el opresor, el solemne compromiso de consumar su independencia o perecer en la demanda”.

Carlos Manuel de Céspedes luchó valientemente contra un enemigo superior en armas e intentó mantener la unidad en el seno de las fuerzas revolucionarias. Frente a la brutalidad del ejército colonial español y a la oposición de Estados Unidos a la independencia de Cuba.

Después de ser traicionado y abandonado por la ambición y la soberbia de algunas figuras del movimiento independentista que prefirieron subordinar el interés de la Patria a sus consideraciones personales, caería armas en mano, negándose a ser hecho prisionero por los españoles.

Carlos Manuel de Céspedes quedaría en la historia de Cuba como el primer hombre en levantarse contra la opresión colonial y en reivindicar el derecho de la isla a la libertad es por ello que la patria os contempla orgullosa.