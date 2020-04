Añoranza por la escuela (Audio)

Mayabeque, Cuba: La mañana no es igual. Le falta a esta jornada la algarabía de los escolares, las sonrisas desenfadadas de nuestros pioneros. Se extrañan a los diligentes maestros, artífices de la sabiduría y la ciencia.

Los vecinos de la avenida 69 donde resido, evocan con nostalgia esas imágenes, coleccionadas como un tesoro en la memoria popular.

Son tiempos difíciles. Una pandemia azota esta nación del Caribe. Para Liadanay González y Elier Acosta, maestros de primer grado de la escuela primaria: “Clodomira Acosta” del municipio de Güines esta constituye la prueba más difícil que su profesión les ha impuesto: encontrarse un aula vacía sin niños, sin sueños.

Para la licenciada Liadanay González: “Esto ha sido un reto tremendo porque no concluimos un año, específicamente un primer grado que es tan importante, donde los niños cuando llegó esta situación no habían terminado de codificar y muchos contenidos no se han impartido”.

Por su parte el maestro Elier Acosta comentó: “ Lo que más extraño es el día a día, levantarse, ir a trabajar y decir me voy a encontrar con los niños, me voy a encontrar con los padres, el matutino que es tan importante, el comportamiento, sus vivencias, sus inquietudes”.

La presencia del Coronavirus en Cuba obligó al Ministerio de Educación a establecer varias medidas para proteger la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Una de ellas consiste la transmisión de teleclases por los diferentes canales.

La maestra Liadanay González apuntó: “Me veo afectada yo como maestra porque no van a recibir los conocimientos de por mí, lo van a recibir a través de otros profesores que les están impartiendo una teleclase una vez a la semana, pero además está también la sistematización de los padres que son los que van a incidir en que el niño aprenda y que se apropien de estos conocimientos”.

La destacada educadora le aconsejó a los padres: “Pienso que este es un momento en que la tarea del padre no es solamente la de educar en cuanto a la educación formal, ahora tienen una tarea bien difícil, impartirle los contenidos a sus hijos. Creo que este es un momento en que los padres nos van a dar el valor que necesitábamos adquirir por parte de ellos. Ahora ellos van a cumplir labor de padres y labor de maestros”.

Dayanis Amaro, madre de la escolar Anyeline Miranda, expuso: “ Esta tarea es un poquito difícil, porque son unos niños que necesitan atención, se entretienen mucho. A veces no tengo los términos de los maestros pero por suerte llamo a la maestra que está siempre a la disposición. Nos mandaron a cada padre ejercicios para que no pierdan las habilidades adquiridas”.

Yeneisy Matos madre del escolar de primer grado Andro González comparte sus vivencias:

“ Es un poco difícil, porque ellos están acostumbrados a la vida escolar, que no es lo mismo que la vida en casa. Andro es un niño intranquilo, que le gusta jugar, que está acostumbrado a sus maestros. Eso dificulta un poco esas clases por el televisor, porque no es lo mismo que el maestro esté frente a ellos, para que le rectifique y le explique”.

El pequeño Andro recuerda a sus maestros y coetáneos.

Periodista: ¿Converso con?

Andro: Andro González Matos

P: ¿Quiénes son tus maestros?

A: Elier y Liadanay

P: Andro, por estos días, ¿qué está sucediendo en nuestro país?

A: La pandemia Covid-19

P: ¿Cómo recibes las clases?

A: Por teleclases

P: ¿Qué asignaturas son las que recibes mediante estas teleclases?

A: Matemática, Lengua Española y El mundo en que vivimos

P: En Lengua Española, ¿cuáles son las letras que has recibido en esta etapa?

A: La X, la W y la K.

P: ¿Y en la asignatura Matemática?

A: La tabla del dos, el antecesor, el sucesor y ordenar números de mayor a menor.

Maestros y padres se crecen ante este nuevo obstáculo, implementan estrategias mediante las redes sociales. Liadanay González expresó: “Tengo la experiencia hermosa que hay padres que me han enviado por whatsapp como los niños están estudiando, como están viendo la teleclases, como se están aprendiendo los productos, ya que dieron los productos del dos, me han mandado lecturas y ejercicios de adición en el cálculo oral, eso ha sido bien bonito, porque los padres están contribuyendo con nosotros”.

El escolar Andro González Matos extraña a sus maestros y amiguitos y les envía desde su hogar el siguiente mensaje: “Los quiero mucho, que se queden en casa, que se cuiden mucho”.

Los escolares como Andro y Anyeline permanecen en casa, sueñan con volver a su escuela, participar en los matutinos, actividades deportivas, culturales, políticas. Añoran las acampadas, concursos y círculos de interés. Pero están convencidos que la única forma de cambiar la actual situación es cuidándose y cumpliendo con todas las orientaciones del gobierno y el Ministerio de Salud pública de Cuba.(adm)