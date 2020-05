Celia, siempre al lado de Fidel (Fotoreportaje)

Mayabeque, Cuba: Celia Sánchez Manduley, guerrillera de la Revolución cubana y una de las colaboradoras más cercanas de Fidel Castro desde 1957 hasta su muerte. A un siglo de su natalicio, este 19 de mayo, su espíritu sigue vivo, para el pueblo cubano se convirtió en indispensable.

“Era la sencillez y la autoridad, la tranquilidad a pesar de ese enorme poder, el detalle, preocuparse de cosas increíbles”, dijo el historiador Eusebio Leal.

Como otros tanto, fue alma de la revolución, siempre estuvo cercana a Fidel en la Sierra y el llano. No era mujer de esperar, cuando algo delegaba y si no se resolvía ella decía: “deme acá, que yo me voy a ocupar del asunto”.

“Fue omnipresente en nuestras vidas”, dice Leal y agrega: “No quería morir, consideraba indispensable vivir para hacer y construir. En todos dejó una huella indeleble”, pero cada nueve de mayo nace y junto al Comandante eterno , sigue abriendo nuestros corazones, nos invita a seguir transitando por los caminos de la justicia y la libertad.(adm)