Cuba se alista para la recuperación tras la epidemia

Cuba: Luego de su aprobación por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, este miércoles se presentó en el Consejo de Ministros el Plan de medidas de la primera etapa de la recuperación tras la epidemia de la COVID-19, concebida en tres fases para lograr un proceso gradual.

La Mayor de las Antillas se prepara para entrar en la primera etapa de la recuperación, al mantener bajo control la epidemia de la COVID-19 en el territorio nacional, «resultado del trabajo de todas las instituciones y de la participación de nuestro pueblo, que ha sido un elemento activo en el enfrentamiento».

En el programa televisivo Mesa Redonda, Díaz-Canel recordó que se ha estado elaborando «la estrategia para enfrentar la pandemia, la cual contiene dos etapas. La primera de ellas es, precisamente, la de recuperación post COVID-19, que lleva implícito ir regresando a la mayor normalidad posible».

En los próximos días, añadió, «se precisarán cada una de las medidas y las acciones, para tenerlas listas e implementarlas en el momento en que vayamos a dar ese paso».

El Presidente de la República se refirió a los indicadores que van apuntando al control de la epidemia en Cuba, entre ellos, dijo, volvemos al momento en que se suceden menos ingresos que altas en el sistema de Salud, disminuyen los eventos activos y también los casos positivos por día.

Según afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz- Canel Bermúdez, casi todos los municipios y provincias llevan prácticamente un mes sin incidencias y, por lo tanto, están en condiciones de retornar a la normalidad.

A ello se suma el mejoramiento de los protocolos de tratamiento médico, a partir de los criterios de los expertos, las experiencias internacionales y el aporte de la industria biotecnológica y farmacéutica cubana, lo cual nos han llevado a una posición de control de la enfermedad, que ha provocado que en los últimos 11 días no hayamos tenido que lamentar muertes por la COVID-19 y hayan sido pocos los casos graves y críticos.

Eso nos va dando una estabilidad, dijo Díaz-Canel, y confirma una vez más que el principal resultado que ha tenido el país es que nunca estuvimos en situaciones que se sucedieron en otras naciones del mundo, donde colapsaron los sistemas de Salud.

«Se ha trabajado intensamente en función de salvar vidas y los resultados nos conducen a vislumbrar que estamos en un momento cercano a pasar a la recuperación», precisó.

En su intervención, el Presidente de la República comentó que se transitará hacia un momento en el que, «además de volver a la normalidad, se trabajará para evitar –y es posible– que esta enfermedad se nos convierta en endémica».

Aclaró que la COVID-19 seguirá presente en el país y que en algunos momentos puede detectarse un número determinado de casos. El hecho de mantener la tendencia al control significa que nuestro sistema de Salud puede soportar lo que suceda en el futuro, consideró Díaz-Canel.

En Cuba, acotó, existe experiencia en estos temas. El impacto de las enfermedades infecciosas en el territorio nacional disminuyó considerablemente en las últimas décadas. El sistema de Salud ha eliminado 14 de esos padecimientos y ha minimizado significativamente otros nueve.

El mandatario subrayó que «las medidas de desescalamiento han sido bien pensadas y tienen indicadores planteados por los expertos de Salud, que nos permiten evaluar el comportamiento de la enfermedad y sus tasas de incidencia».

UN PROCESO GRADUAL Y ORGANIZADO

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó las medidas incluidas en el Plan que se han concebido en tres fases de una primera etapa, precisamente para «regresar a la normalidad en la vida del país, de manera gradual y asimétrica; evitar un rebrote y desarrollar las capacidades para enfrentarlo; además de reducir las vulnerabilidades como consecuencia de la enfermedad».

Las medidas diseñadas abarcan varios ámbitos, entre ellos los relativos a salud, turismo, cuestiones laborales y tributarias, comercio exterior e interior, transporte, educación, deporte y cultura. Además, han previsto las actividades durante el verano.

Marrero Cruz aclaró que «no va a haber una apertura brusca en la primera fase, aunque reinician ya varias actividades». De manera gradual se irán ampliando y flexibilizando servicios en cada uno de los momentos que se han trazado.

La implementación de todas las decisiones que forman parte del Plan está condicionada a protocolos de Salud que permitan mantener controlada la epidemia. Entre las medidas sanitarias mencionó garantizar el distanciamiento físico y el uso obligatorio del nasobuco en todas las actividades de la primera fase. A partir de la segunda, solo deberá utilizarse en los lugares públicos donde exista concentración de personas.

Mientras, permanecerá en todo momento la prohibición de entrada a los centros laborales de trabajadores con síntomas respiratorios; la protección a los que se exponen al contagio en áreas de riesgo, y la desinfección de manos y superficies.

Explicó que, con el reinicio del turismo internacional, se aplicará un pcr a cada visitante y se tomará la temperatura. En tanto, en los hoteles se establecerá una vigilancia clínico-epidemiológica, por un equipo de especialistas.

Precisamente, respecto a ese importante sector para la economía, detalló que en la primera fase se abrirá solo con el turismo local. En una segunda se iniciará el internacional, de forma gradual y en función de la demanda, únicamente en la cayería norte y sur del archipiélago cubano.

En esas instalaciones, precisó, se limitará la ocupación y también la capacidad en los servicios gastronómicos y recreativos. La renta de autos y excursiones, en un primer momento, estará limitada al interior de los cayos.

A la par, los Campismos Populares abrirán para el verano, con un protocolo de medidas sanitarias propias.

En el aspecto laboral se ha previsto que los trabajadores que no asistan a su centro, por disposición de la autoridad sanitaria, por aislamiento o ingreso, reciben el 100 % del salario. Además, se mantienen las prórrogas de licencias no retribuidas a las madres y la atención diferenciada por parte de los trabajadores sociales hacia las personas calificadas como vulnerables.

Las medidas del Plan aprobado prevén la flexibilización gradual de los servicios necrológicos; así como la reanudación del cobro de la electricidad y del gas, en la segunda fase.

Del mismo modo, se restablecen los servicios jurídicos, que incluyen la formalización del matrimonio. Desde la primera fase, se incorporan los procesos penales, según su urgencia, naturaleza e impacto social.

En temas del comercio exterior, se flexibilizan las facultades de importación en determinadas nomenclaturas y se estimula la reactivación de la exportación y la inversión extranjera, desde la misma fase inicial de la recuperación post COVID-19.

Un aspecto importante en esta estrategia es lo concerniente al comercio interior. En tal sentido, se mantiene la venta controlada del módulo de aseo en las bodegas y la regulación en el expendio de productos de alta demanda en las cadenas de tiendas.

Acerca de la actividad del transporte, el Primer Ministro reseñó que, en la primera fase, se mantienen las restricciones de entrada y salida del país. En tanto, se restablecen con limitaciones el transporte público urbano, intermunicipal y rural, tanto estatal como privado. Las transportaciones de rutas regulares entre provincias se restituirán en la segunda fase.

El curso escolar reabrirá en el mes de septiembre para su culminación y en noviembre iniciará el nuevo periodo lectivo. Mientras, en la Educación Superior se mantienen pospuestos las clases y los exámenes de ingreso, durante el transcurso de las dos primeras fases.

En cuanto al deporte, continúan suspendidos los eventos internacionales, aunque volverá a retomarse la preparación con vistas a esas citas. A partir de la segunda fase, comienza la 60 Serie Nacional de Beisbol, con las medidas de distanciamiento físico necesarias para evitar el contagio.

En el sector de la cultura, comenzarán a abrir los museos e iniciará la comercialización del talento artístico, a partir de la demanda de la gastronomía y el turismo, pero solo dentro de las instalaciones. Para la segunda fase de la recuperación, empezarán a funcionar las casas de cultura, los teatros y los cines, con las medidas de salud que se han definido.

En este Plan, explicó Marrero Cruz, no se pasó por alto la cercana etapa del verano en Cuba, donde las piscinas abrirán al 30 % de su capacidad y con un protocolo de higiene, y el acceso a las playas será bajo el control de los gobiernos locales y las fuerzas del Ministerio del Interior, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas y la disciplina.

En este periodo estival no se promoverán actividades que incentiven aglomeraciones y concentraciones de personas, como los carnavales y otras festividades populares.

Al concluir, el Primer Ministro subrayó que este Plan «garantiza gradualidad en el avance hacia la normalidad, sin apresuramientos, de manera tal que ante cualquier situación que se presente, se pueda accionar a tiempo».

El cambio de una fase a la otra, subrayó, estará en función del cumplimiento de indicadores de salud y de la situación específica del momento en cada una de las actividades.

LA APERTURA AL TURISMO IRÁ ACOMPAÑADA DE UN ESTRICTO PROTOCOLO SANITARIO

DETALLES SOBRE LA ACTIVACION DEL TRANSPORTE EN CUBA

Se mantienen los vuelos humanitarios en la primera fase. En la segunda fase se comenzarán a recibir los vuelos chárter hacia los cayos. Los ómnibus que trasladaran a los turistas desde la ciudad de Santa Clara hasta Cayo Santa María irán custodiados por la policía.

Se mantendrá la decisión de viajar en la primera y segunda fase con una sola maleta. En la tercera fase, se permitirá la incorporación de una segunda maleta.

“En un momento determinado se estuvo promediando hasta 5 o 6 maletas por personas.” La aeronáutica internacional incluso toma medidas como suspender el equipaje de mano.

Desde la primera fase, pero con limitaciones, se restablece el transporte intermunicipal tanto público como estatal y particular. Todo esto es de manera gradual.

De manera gradual y progresiva, en la primera fase, también se comenzará el restablecimiento de las transportaciones interprovinciales, pero solo para cubrir determinados intereses sociales y económicos del país.

En la segunda fase inicia el transporte interprovincial en las rutas regulares, tanto en los ómnibus, trenes, vuelos y los catamaranes para la Isla de la Juventud.

“No obstante, pedimos a las personas no viajar, de manera innecesaria.”

Desde la primera fase se comienza a restablecer la distribución de cargas comerciales.

SE MANTENDRÁN MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES ESTATALES Y POR CUENTA PROPIA

En el caso de trabajo, el Primer Ministro explicó que se mantendrán medidas de protección a los trabajadores estatales y por cuenta propia.

“Por ejemplo se restablecerán servicios necesarios para el pueblo como paladares, cafeterías, casas de renta, todo con estrictas medidas”, dijo.

Las nuevas autorizaciones para el trabajo por cuenta propia comenzarán a partir de la segunda fase.

Se descentralizan prestaciones económicas excepcionales.

Los trabajadores que no asistan a su centro de trabajo por disposiciones relacionadas con problemas sanitarios o de salud recibirán el 100 por ciento de su salario. Se mantienen las atenciones diferenciadas a familias y grupos sociales vulnerables.

Se mantendrá las medidas adoptadas del pago excepcional de 250 pesos a personas que apoyan el trabajo en instituciones de salud y se potenciará el teletrabajo.

En las dos primeras fases se mantendrá el mismo tratamiento a los trabajadores interruptos.

A partir de la tercera fase se aplica lo establecido en la ley laboral del país.

Desde la primera fase y de manera gradual se reactivan los servicios jurídicos, incluidos los matrimonios. Los bufetes colectivos, y los procesos judiciales también inician, aunque partiendo de las urgencias y prioridades. En la tercera fase, quedan restablecidos todos los servicios judiciales.

Las instituciones religiosas pueden iniciar desde la primera fase sus oficios, pero hemos pedido a las autoridades religiosas, con cuya cooperación hemos contando, que se eviten las aglomeraciones de personas.

Desde la primera fase, se permitirán los pases del Servicio Militar Activo.

RELACIONES EXTERIORES: LA CUARENTENA SE MANTENDRÁ EN LAS DOS PRIMERAS FASES

A los ciudadanos cubanos que ya van a cumplir o han cumplido los 24 meses en el exterior, que tengan la tranquilidad de que se va a mantener la prórroga y no perderán sus derechos.

La voluntad del país es seguir potenciando las exportaciones y la inversión extranjera, pues a ambos factores le vemos, desde la dirección del país, un rol importante en la etapa de recuperación económica.

Marrero explicó que las asociaciones de personas con discapacidad podrán comenzar desde la primera fase sus actividades manteniendo las medidas sanitarias.

Se continuará permitiendo el ingreso al país de los vuelos humanitarios de cubanos residentes en Cuba que se encuentran varados en el extranjero, con los protocolos de cuarentena de 14 días hasta el momento, expresó.

Con relación al comercio exterior, se concederán algunas excepciones para sobre todo importar materias primas necesarias para la industria dentro del país.

Las sucursales extranjeras que operan en Cuba tendrán una prórroga automática.

COMERCIO INTERIOR: SE PRIORIZARÁN LOS NIÑOS, ANCIANOS Y PERSONAS VULNERABLES

En cuanto al Comercio Interior, es imposible repartir todos los productos por la libreta, pero se priorizarán los niños, ancianos y personas vulnerables.

Se perfeccionará la red de distribución y producción de productos agrícolas. Mantenemos la venta regulada de los módulos de aseo, así como la venta de productos muy demandados en las tiendas.

Se está potenciando la protección a grupos vulnerables, dígase niños y ancianos, por ejemplo. También se potencia la producción agropecuaria.

Se mantiene la venta de módulos de aseo de manera controlada.

Todos los productos regulados que se vendan serán a precios no subsidiados.

Tenemos como principio de trabajo mantener las ofertas a domicilio, que siga el servicio de mensajero y la atención a los adultos mayores. También se mantendrá el comercio electrónico, que se encuentra en un proceso de perfeccionamiento.

El Primer Ministro se refirió además a medidas del Ministerio de las Comunicaciones, algunas de las cuáles se mantienen durante la primera fase, pero a partir de la segunda, recuperan sus características normales de forma paulatina.

APERTURA DE LAS OPCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS

Hizo referencia también a las particularidades de las diferentes educaciones y las peculiaridades que tendrán para su inicio. De igual manera dio detalles relacionados con el deporte, como el reinicio de la Serie Nacional de Béisbol, a partir de la segunda fase. Dijo además que, desde la primera fase, abren los gimnasios.

Desde la primera fase comienza la comercialización del talento artístico y la apertura de centros culturales.

A partir de la segunda fase se elimina el pago adicional aprobado para los artistas. Se restablecen los servicios artísticos dentro y fuera de las fronteras.

Dijo que en el verano se abrirán las piscinas públicas con limitaciones de distanciamiento físico y de tiempo de permanencia, para dar un tiempo para desinfección y para que mayor número de personas puedan disfrutar del servicio. Eso se flexibilizará en la segunda fase, pero sin exceso de personas en ningún caso.

Hemos pensado como abrir las playas, dijo, aunque existirá un apoyo de Fuerzas del MININT y otro grupo de personas identificadas, para mantener un cierto control sobre el uso de nuestras playas en el verano.

No se promoverán actividades que impliquen grandes concentraciones de personas. Por ese motivo no se realizarán en el verano carnavales ni otras fiestas populares.

TODOS LOS MINISTROS ESTARÁN EN LA MESA REDONDA A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES

Manuel Marrero dijo que, a partir del lunes, comparecerán en la Mesa Redonda, todos los ministros para profundizar en las medidas de este plan. Informó que el Grupo Temporal del Gobierno creado al efecto de la pandemia, seguirá funcionando, con seguimiento también a otras actividades vitales para el país.

“Reiteramos la necesidad de no bajar la guardia, seguir cuidándonos y ser pacientes. Quiero agradecer a nuestro pueblo por todo el apoyo y sacrificio. Nos queda la satisfacción de que no fue en vano.”

MINISTRO DE ECONOMÍA: LA COVID-19 HA DEJADO UNA SITUACIÓN COMPLEJA EN LA ECONOMÍA DE CUBA

Alejandro Gil Fernández, Vice Primer Ministro y Ministro de Economía y Planificación precisó que los impactos de la pandemia en la economía mundial son fuertes, hay un incremento de la pobreza en América Latina, una crisis económica.

Con respecto a la economía cubana tenemos una paralización en las actividades sobre todo de servicios, la productividad ha disminuido, no solo en el sector estatal también en el no estatal, hemos incurrido en un conjunto de gastos que no estaba previamente previsto en el plan de la economía, señaló.

Existe un impacto fuerte en la economía que no es despreciable, es una situación compleja que se está enfrentando con el apoyo del estado y el pueblo, aseveró.

Sobre la competencia entre la economía y la salud recalcó que en Cuba la salud es una prioridad, la vida es lo más importante, y la manera más eficiente de proteger la economía es protegiendo la salud. Los gastos en salud son una inversión, expresó.

Para la economía se diseñó una ruta. Lo primero es el rediseño del plan de la economía para el 2020, con la premisa de no acomodarnos al contexto actual, destacó.

PRESIDENTE DE CUBA: TODO LO LOGRADO AHORA ES FRUTO DE LA OBRA DE MÁS DE 60 AÑOS

En las palabras finales, Díaz-Canel expresó que hoy solo se dieron los conceptos para que la población entienda qué se está haciendo y qué medidas se implementarán poco a poco. Más adelante los distintos sectores darán la información detallada en cada área.

El presidente precisó que aproximadamente a mediados de la próxima semana se iniciarán a implementar estas medidas en dependencia del desarrollo y la respuesta de la población y las entidades.

Asimismo, destacó el recrudecimiento del bloqueo que en los últimos meses ha aumentado exponencialmente con un mayor número de medidas que afectan al país.

Cuando decimos que somos continuidad no es una mera consigna, es real y ya los adversarios pueden apreciar cómo se ha manifestado ante esta situación. El plan para el enfrentamiento de la pandemia estaba creado y se puede comprobar por los resultados que ha funcionado con éxito, señaló.

Igualmente, recordó la presencia del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en la preparación y desarrollo de la ciencia y la salud cubana dispuesta a servir sobre todo a la vida y no al mercantilismo. Todo lo logrado brota de un trabajo de más de 60 años, acotó.