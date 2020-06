Aneiter, una mujer apegada a su profesiÃ³n (+ Audio)

Aneiter, una mujer apegada a su profesión (+ Audio)

Mayabeque, Cuba: Los trabajadores jurídicos respaldan la legalidad de la nación cubana. En esta oportunidad nos acercamos a la licenciada en Derecho Aneiter Díaz Ortiz, una mujer apegada a su profesión.

Aneiter Díaz Ortiz: Siempre quise a hacer el bien, y la forma que lo encontré fue así, me parece que es una profesión muy noble, siempre buscando ser justa, llevar las cosas tal y como la ley las exige, ayudar a las personas, creo que fue una de las primeras prioridades de mi formación. Me gusta mucho ejercer la aplicación de la ley conforme está establecido.

Periodista: Veinticinco años de experiencia ratifican su pasión por el Derecho. Primero en el Tribunal Municipal de Güines, más tarde en la Notaría de esta ciudad.

ADO: Yo considero que el Tribunal fue una gran escuela. Creo que todo el profesional que se forma y recién inicia su vida laboral es muy importante pasar por estas instituciones.

P: Aneiter evoca el nombre de los profesionales del Derecho que estamparon con su ejemplo su vida laboral.

ADO: Tuve compañeros de trabajo que no puedo dejar de pensar en ellos. El Doctor Julio Rodríguez Garcés que fue un eminente penalista que mucho nos enseñó en el estrado. Al Doctor Llano que fue excelente civilista, que tantas lecciones nos dio en la materia civil. No puedo dejar de pensar en Nancy Valdés Palma que fue una gran civilista que tanto nos enseñó en el tribunal provincial. A mi presidenta del Tribunal Amada Trujillo que tantas veces nos ayudó a interpretar las leyes.

P: Desde niña se vinculó a un círculo de interés de Derecho, identificándose con el trabajo notarial.

ADO: Cuando yo apenas tendría diez años formé parte de un círculo de interés que impartía el Doctor Madruga a quien le agradezco muchísimo, porque él fue un gran notario y lo sigue siendo. Y María Felicia que se desempeñaba como Jefa del Registro Civil.

Me sentía identificada. Siempre soñé con ser notario. Hace quince años me desempeño como tal, lo disfruto a plenitud, me gusta mucho ayudar a las personas, poderlas guiarlas, orientarlas, porque esta función de ejercer justicia desde donde estemos, es algo muy importante en la sociedad.

P: La licenciada Díaz Ortiz menciona las principales diligencias que atiende en la Oficina de Servicios y Trámites a la población de la municipalidad.

ADO: Se realizan múltiples trámites, no solo por la parte de la Notaría, también está Planificación Física, Vivienda, Registro de la Propiedad, se realizan muchos trámites para la población y a mi modo de ver muy importantes para nosotros como notario, que tenemos la interacción con esos especialistas

P: La licenciada Aneiter Díaz Ortiz fue la notario de mi boda. Recuerdo con agrado aquella entrañable jornada. Sin lugar a dudas, manifiesta satisfacción cuando legaliza un matrimonio.

ADO: Como bien te dije yo soñé con esa profesión desde pequeña. Incluso en ese círculo de interés al que me referí, como trabajo final se desarrolló una ceremonia nupcial. Yo pude haberme casado, me pude haber puesto el traje de novia, que ilusión más bonita para una niña, sin embargo escogí ser la notario. Yo creo que desde chica a mí me corre en la sangre ser notario. Está muy identificada con mi persona.

P: Esta notable jurista designa la sencillez como una característica de su personalidad.

ADO: La sencillez, la transparencia. Odio las mentiras. Me fascina poder ayudar a las personas, de orientarlas donde quiera que esté.

P: La licenciada Aneiter Díaz Ortiz exhorta a los futuros defensores de la legalidad socialista:

ADO: Ser muy receptivo. Hay que revisar mucho la legislación. Creo que es muy importante ser afables con las personas. Atenderlas bien, aunque tengamos el mayor problema del mundo. Sea quien sea, y estemos donde estemos. Al igual que el médico el abogado constantemente está superándose.

P: Aneiter es una mujer entregada a su profesión y a su familia.

ADO: No se puede dejar atrás la atención a la familia. Yo siempre le digo a mis compañeros que mi familia es mi refugio. (LHS)