Llegan a Cuba médicos de la Brigada Henry Reeve procedentes del Principado de Andorra

Cuba: Un emotivo recibimiento en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana dio la bienvenida a casa a la Brigada Henry Reeve que se encontraban en el Principado de Andorra como parte de una misión que tenía como objetivo ayudar a contener la propagación en esa región de la COVID-19, enfermedad provocada por el coronavirus SARS-COV2 y que sostiene su categoría de pandemia.

A las 9.10 de la noche aterrizó la aeronave de Iberia que trajo de vuelta a los médicos. Desde la torre de control, envían un saludo.

Es una frase de Fidel, nos dice la periodista de Granma en el lugar. «Un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo; pero que, en cambio, nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes», esas fueron las primeras palabras escuchadas por esta brigada de la Salud, palabras pronunciadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro en un épico discurso pronunciado en Buenos Aires, en mayo de 2003.

El acto de recibimiento oficial tiene lugar en la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional. Suena la música de Buena Fe, con el video de “Valientes”, tan estremecedor como lo que ha hecho nuestro personal sanitario en tantas partes del mundo.

Las notas del Himno Nacional de Cuba se escuchan en el salón. Inicia el intercambio con el Presidente Díaz-Canel a través de una pantalla. Las pantallas, ahora más que nunca, funcionan como puentes y como abrazos.

Desde el pasado marzo y hasta hace unas horas, los integrantes de la brigada cubana atendieron a 8 223 enfermos, realizaron 66 484 procederes de enfermería y salvaron 106 vidas.

Mientras, otras 36 brigadas luchan contra la pandemia en distintos lugares del mundo, donde han atendido a 162 185 pacientes y salvado 5 036 vidas. (YDG)